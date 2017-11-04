«Эдмонтон» — «Нью-Джерси»: Милан Лучич подрался с Делтоном Праутом

В матче Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Джерси Дэвилз» произошла драка между нападающим хозяев Миланом Лучичем и защитником гостей Делтоном Праутом. Хоккеисты устроили потасовку на 27-й минуте игры.



Драка завершилась без явного победителя, через пару минут бой оставили арбитры. Лучич и Праутом отправились в штрафные боксы, получив по пять минут штрафа. Встреча завершилась победой «Ойлерз» со счётом 6:3.



Видео драки между Лучичом и Праутом можно посмотреть на канале Hockeyfights в YouTube.

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