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«Эдмонтон» — «Нью-Джерси»: Милан Лучич подрался с Делтоном Праутом

Хоккей

В матче Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Джерси Дэвилз» произошла драка между нападающим хозяев Миланом Лучичем и защитником гостей Делтоном Праутом. Хоккеисты устроили потасовку на 27-й минуте игры.

Драка завершилась без явного победителя, через пару минут бой оставили арбитры. Лучич и Праутом отправились в штрафные боксы, получив по пять минут штрафа. Встреча завершилась победой «Ойлерз» со счётом 6:3.

Видео драки между Лучичом и Праутом можно посмотреть на канале Hockeyfights в YouTube.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Джерси Дэвилз Эдмонтон Ойлерз Милан Лучич
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