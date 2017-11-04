Два топ-клуба КХЛ рассматривают кандидатуру Андрея Разина

Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время к работе может вернуться Андрей Разин. Бывший главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» и ханты-мансийской «Югры» входит в сферу интересов двух топ-клубов Континентальной хоккейной лиги.
Ранее 44-летний специалист, помимо КХЛ, также работал в клубах Высшей хоккейной лиги «Кристалл» и «Ижсталь».
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9 серьёзных тренеров, которые хотят работать в КХЛ. Но нет мест
А что будет, когда количество клубов в КХЛ сократится до 24? И это ещё без учёта Вячеслава Быкова.