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175 лет назад 2016
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Два топ-клуба КХЛ рассматривают кандидатуру Андрея Разина

Хоккей

Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время к работе может вернуться Андрей Разин. Бывший главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» и ханты-мансийской «Югры» входит в сферу интересов двух топ-клубов Континентальной хоккейной лиги.

Ранее 44-летний специалист, помимо КХЛ, также работал в клубах Высшей хоккейной лиги «Кристалл» и «Ижсталь».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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