Щитов: «Сочи» сыграл дисциплинированно, хорошо, что Кинэн удалился

Защитник ХК «Сочи» Никита Щитов рассказал о победе своей команды над «Куньлунем» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Во-первых, было время для отдыха, после предыдущей тяжёлой игры во Владивостоке. Мы хорошо отдохнули, выспались. Отлично начали первый период — сразу же забили гол. Потом забили ещё, а в конце первого периода получили численное преимущество. Хорошо, что удалился главный тренер соперников. Мы быстро воспользовались преимуществом. Реализовали «5 на 3». Далее вели в счёте, диктовали игру. Забили третий гол. Но потом у нас пошли удаления, позволили сравнить счёт. Пошла нервная игра. В итоге, мы были хладнокровнее, знали, что выиграем, верили в победу и забили четвёртый гол.



Проблемы в меньшинстве? Против нас играют мастеровитые ребята, которые так же хорошо действуют. Сегодня мы сыграли дисциплинированно. Было не так много удалений, в отличие от предыдущих игр», — сказал Щитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Магжаном Тулюбаевым.

«Куньлунь» отыгрался с 0:3 за 10 минут, но потерпел поражение от «Сочи»