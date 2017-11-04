Козлов — об отставке Воробьёва: всегда неприятно, когда кого-то увольняют

И. о. главного тренера «Металлурга» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» со счетом 3:2 ОТ.



«Хочу поблагодарить ребят за предельную самоотдачу, за самоотверженную игру в обороне, за то, что ребята все пластались, ловили шайбу на себя. Меньшинство очень хорошо сегодня сыграло. Хорошая командная победа.



Как команда восприняла отставку Воробьёва? Конечно, всегда неприятно, когда кого-то увольняют или кто-то уходит из команды. Но это жизнь и она продолжается.С руководством не общался по поводу приставки «исполняющий обязанности». Руководство решит, как будет дальше.



Крис Ли? Он должен присоединиться к команде после этого Евротура», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

«Металлург» обыграл «Автомобилист» в первой игре под руководством Козлова