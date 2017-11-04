Епанчинцев: настраиваться на «Динамо» было не надо, ребята даже лицом ложились

Главный тренер “Спартака” Вадим Епанчинцев подвёл итоги игры с московским “Динамо”, в которой его подопечные переиграли соперника по буллитам со счётом 2:1.

“По содержанию и накалу матч понравился зрителям. Были хорошие моменты со стороны обеих команд. Обидно, что не дотерпели две минуты. Соперник сыграл в третьем периоде очень активно, и мы позволили сравнять счёт. В предыдущем матче, со СКА, было много эмоций. Хорошо, что следующая игра была с ”Динамо”. Настраиваться на встречу особо не надо было. Ребята все — молодцы, старались. Буллиты — это продолжение игры. Мы победили, и я благодарю ребят за самоотдачу, где-то порой они и лицом ложились. За это им огромное спасибо.

Скоро ли вернутся травмированные? Мы на это надеемся. Что касается момента, когда Беспалов отразил два броска, а потом упал от боли, то, думаю, это у него надо спросить, что случилось”, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.