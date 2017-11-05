Гол Анисимова помог «Чикаго» добиться победы в матче с «Миннесотой»

Хоккеисты «Чикаго Блэкзоукс» добились успеха в гостевом матче с «Миннесотой Уайлд», обыграв соперников со счётом 2:0.



Первая шайба в матче была заброшена лишь на 55-й минуте, её автором стал российский нападающий Артём Анисимов. Для форварда этот гол стал пятым в сезоне. Закрепил успех «Чикаго» точный бросок Алекса Дебринкэта.



Эта победа стала второй для «Чикаго» подряд, «Миннесота» потерпела седьмое поражение в текущем чемпионате.

Эпизод с голом Анисимова можно посмотреть в официальном "твиттере" «Чикаго».