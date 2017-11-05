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Гол Анисимова помог «Чикаго» добиться победы в матче с «Миннесотой»

Хоккей

Хоккеисты «Чикаго Блэкзоукс» добились успеха в гостевом матче с «Миннесотой Уайлд», обыграв соперников со счётом 2:0.

Первая шайба в матче была заброшена лишь на 55-й минуте, её автором стал российский нападающий Артём Анисимов. Для форварда этот гол стал пятым в сезоне. Закрепил успех «Чикаго» точный бросок Алекса Дебринкэта.

Эта победа стала второй для «Чикаго» подряд, «Миннесота» потерпела седьмое поражение в текущем чемпионате.

Эпизод с голом Анисимова можно посмотреть в официальном "твиттере" «Чикаго».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0 : 2 0:0, 0:0, 0:2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Анисимов (Кит, Кейн) – 54:18 (5x4), 0:2 – Дебринкэт (Тэйвз) – 58:23 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Миннесота Уайлд Чикаго Блэкхоукс Артём Анисимов
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