Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Артемий Панарин продлил свою безголевую серию до 10 матчей

Хоккей

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин не смог отличиться в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5 Б), продлив свою безголевую серию до 10 матчей.

26-летний Панарин был обменян из «Чикаго Блэкхоукс» в межсезонье. В текущем регулярном чемпионате он провёл 14 матчей, нанёс 44 броска по воротам и набрал 11 очков, а единственный гол забил 10 октября в игре с «Каролиной Харрикейнз».

Самая длительная безголевая серия была у Панарина в дебютом для него сезоне-2015/16, когда он не мог забить в течение 11 матчей.

Артём, вернись к Артемию! Почему Анисимова надо обменять к Панарину
Два Артёма – это сила. Кейн подтвердит.

Видео сейва Андрея Василевского на Панарине в овертайме можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Коламбус Блю Джекетс Артемий Панарин
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент