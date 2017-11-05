Артемий Панарин продлил свою безголевую серию до 10 матчей

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин не смог отличиться в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5 Б), продлив свою безголевую серию до 10 матчей.



26-летний Панарин был обменян из «Чикаго Блэкхоукс» в межсезонье. В текущем регулярном чемпионате он провёл 14 матчей, нанёс 44 броска по воротам и набрал 11 очков, а единственный гол забил 10 октября в игре с «Каролиной Харрикейнз».



Самая длительная безголевая серия была у Панарина в дебютом для него сезоне-2015/16, когда он не мог забить в течение 11 матчей.

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