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«Аризона» нанесла «Каролине» четвёртое поражение подряд в серии буллитов

Хоккей

Хоккеисты «Аризоны Койотс» прервали двухматчевую серию поражений, в домашнем матче одолев «Каролины Харрикейнз» в серии буллитов, результат игры — 2:1.

Клейтон Келлер вывел хозяев вперёд на экваторе матча, за две с половиной минуты до окончания основного времени Джордан Стаал перевёл игру в овертайм. Победитель был определён в серии буллитов, Келлер и Дерек Степан реализовали свою броски за «Аризону», в составе «Каролины» использовать свою возможность удалось лишь Броку Макгинну.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
2 : 1 0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Келлер (Ричардсон) – 31:32 (5x5), 1:1 – Стаал (Ахо, Хэнифин) – 57:35 (5x5), 2:1 – Степан – 65:00 ( ПБ)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Аризона Койотс Каролина Харрикейнз
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