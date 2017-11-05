«Аризона» нанесла «Каролине» четвёртое поражение подряд в серии буллитов

Хоккеисты «Аризоны Койотс» прервали двухматчевую серию поражений, в домашнем матче одолев «Каролины Харрикейнз» в серии буллитов, результат игры — 2:1.



Клейтон Келлер вывел хозяев вперёд на экваторе матча, за две с половиной минуты до окончания основного времени Джордан Стаал перевёл игру в овертайм. Победитель был определён в серии буллитов, Келлер и Дерек Степан реализовали свою броски за «Аризону», в составе «Каролины» использовать свою возможность удалось лишь Броку Макгинну.