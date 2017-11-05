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175 лет назад 2016
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Сарос пропустил гол с центра площадки, поехав раньше времени за ворота

Хоккей

Вратарь действующего победителя Западной конференции Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сарос пропустил курьёзный гол в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз».

Вратарь раньше времени выехал из ворот, и защитник Кристаин Фолин забил гол с центра площадки. В данном матче «Нэшвилл» упустил преимущество 3:0, однако всё-таки вырвал победу в Лос-Анджелесе, забив в овертайме. Матч завершился со счётом 4:3.

Также видео курьёзного гола доступно в официальном «твиттере» Национальной хоккейной лиги.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Кингз Нэшвилл Предаторз
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