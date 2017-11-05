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175 лет назад 2016
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OHL: нападающий «Питерборо» Коростелёв набрал 11 очков в трёх последних матчах

Хоккей

Нападающий клуба OHL «Питерборо Питс» Никита Коростелёв набрал три (1+2) очка в матче с «Бэрри Колтс» (5:4) и был признан второй звездой встречи.

В трёх последних матчах регулярного чемпионата на счету воспитанника московской команды «Белые медведи» 11 очков (четыре гола, семь передач), а в списке лучших бомбардиров лиги Онтарио он идёт на 23-м месте (19 очков в 14 матчах). Лидером является форвард «Сарнии» Джордан Киру (35 очков), лучшим из россиян идёт Дмитрий Соколов («Садбери»), на счёту которого 23 очка (10-е место).

QMJHL: Чехович набрал три очка и стал второй звездой матча с «Шикутими»

Видео лучших моментов матча доступно на официальном сайте OHL

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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