Кольяно — 2-й игрок в истории НХЛ с 800 матчами без пропусков с начала карьеры

Нападающий «Анахайм Дакс» Эндрю Кольяно принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (1:2 Б). Этот матч стал для него 800-м в Национальной хоккейной лиге. Хоккеист не пропустил ни одного матча с начала своей карьеры в сезоне-2007/08.



Кольяно стал четвёртым игроком в истории лиги, проведший 800 и более матчей подряд без пропусков. До него это сумели сделать Дуг Джарвис (964 матча), Гарри Ангер (914) и Стив Лармер (884). При этом из них только Джарвис начинал свою серию со старта карьеры.

Кубок Дэвиса-2010 будет сыгран с 5 марта по 5 декабря