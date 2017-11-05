Фолин — о курьёзном голе «Нэшвиллу»: Сарос хотел всех обмануть

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Кристиан Фолин прокомментировал свой курьёзный гол в ворота «Нэшвилл Предаторз». Вратарь Юусе Сарос поехал за ворота раньше времени, а защитник забил с центра площадки. «Нэшвилл» позволил сопернику отыграться с 0:3, но вырвал победу в оветайме.

«Очевидно, Сарос хотел всех обмануть, раз поехал за ворота. Я подобрал шайбу и бросил», — цитирует Фолина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Также видео курьёзного гола доступно в официальном «твиттере» Национальной хоккейной лиги.