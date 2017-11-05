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175 лет назад 2016
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«Трактор» отправил защитника Климонтова в список отказов во второй раз

Хоккей

Челябинский «Трактор» во второй раз отправил в список отказов защитника Константина Климонтова. Об этом информирует Континентальная хоккейная лига в своём «твиттере». Летом игрок подписал новый двухлетний контракт с командой.

27-летний хоккеист в нынешнем сезоне принял участие только в пяти матчах регулярного чемпионата КХЛ, не сумев записать на свой счёт ни одного результативного балла при показателе полезности «-2» и шести минутах штрафного времени, в среднем проводя на площадке около 15 минут за матч.

«Трактор» отправил в список отказов защитника Климонтова
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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