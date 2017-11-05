«Трактор» отправил защитника Климонтова в список отказов во второй раз

Челябинский «Трактор» во второй раз отправил в список отказов защитника Константина Климонтова. Об этом информирует Континентальная хоккейная лига в своём «твиттере». Летом игрок подписал новый двухлетний контракт с командой.



27-летний хоккеист в нынешнем сезоне принял участие только в пяти матчах регулярного чемпионата КХЛ, не сумев записать на свой счёт ни одного результативного балла при показателе полезности «-2» и шести минутах штрафного времени, в среднем проводя на площадке около 15 минут за матч.

«Трактор» отправил в список отказов защитника Климонтова