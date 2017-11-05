«Барыс» — ЦСКА: Диц подрался с Ничушкиным

В третьем периоде матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» — ЦСКА произошла драка. Перчатки скинули защитник «Барыса» Даррен Диц и нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин. Хоккеисты получили по две минуты штрафа.

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Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу «Барыса». Астанинская команда выиграла четыре матча подряд, а очки набирает девять матчей кряду. Для ЦСКА это поражение стало шестым в текущем сезоне.

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Также видео драки доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.