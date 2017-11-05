Никитин — о поражении ЦСКА от «Барыса»: это хороший урок для работы, для тонуса

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Барыса» (3:5).

Е. Корешков — о рекорде посещаемости: «Барыс» отвечает болельщикам своей игрой

«Барыс» с победой, наказали нас за наши ошибки. Мы бились до конца, ребята в этом плане молодцы, где-то концентрации не хватило, в каких-то моментах сказалась усталость. И нужно отдать должное игрокам «Барыса», которые реализовали эти моменты. Ещё раз с победой.



Не сказалась ли усталостья? Все команды находятся в таких условиях. «Барыс» нас просто наказал за те небрежности, которые были. Силы то были, если бы их не было, то мы в третьем периоде бы не играли. Здесь вопрос концентрации. Хороший урок для нас перед перерывом для работы, для тонуса.



В прошлом матче Евгений Корешков в овертайме применил новый метод: при игре в равных составах, в овертайме заменил вратаря на четвёртого полевого игрока, что привело к голу и победе? До овертайме ещё доиграть нужно, а потом уже можно и пойти. Здесь каждый тренер решает свои задачи, кому-то очки нужны, кому-то комбинации наигрывать. Здесь всё зависит больше от ситуации. Тренер сам поиграл. Поэтому для меня ничего неожиданного не было, что Евгений Геннадьевич принял такое решение», — сказал Никитин на послематчевой пресс-конференции.

Также видео доступно на официальном канале «Барыса» в YouTube.