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175 лет назад 2016
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Анелёв — о победе над «Слованом»: «Авангард» бился, все выложились до последнего

Хоккей

Защитник «Авангарда»Юнас Анелёв поделился впечатлениями от победы в домашнем матче со «Слованом» (5:1):

«Хорошая игра наконец-то получилась, нам очень нужна была эта победа, чтобы отправиться на перерыв с позитивным настроем. Соглашусь, что большинство сегодня во многом определило исход матча. В начале игры «Слован» не реализовал четыре минуты большинства, мы забили, когда имели пять минут. В такой классной, упорной игре это всегда помогает. Мы сегодня просто бились, как на поле битвы, за эту победу, очень хотелось выиграть наконец после четырёх поражений, все ребята до последнего выложились.

С Густаффсоном, несмотря на то что произошло, мы по-прежнему хорошие друзья, завтра вместе вылетаем с ним на Кубок Карьяла играть за сборную Швеции, надеюсь, у него в дальнейшей карьере всё сложится хорошо», — сказал Анелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Шевченко.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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