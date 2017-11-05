МОК: разговоры о санкциях КХЛ преждевременны

Международный олимпийский комитет считает преждевременными разговоры о санкциях со стороны Континентальной хоккейной лиги в ответ на возможное отстранение сборной России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига готова ответить на действия МОК, который «идёт на поводу у информаторов, комиссий, отстраняя спортсменов не на основании реальных фактов, подтверждающих применение допинга». Член совета директоров КХЛ Александр Медведев сообщил, что лига может пересмотреть календарь нынешнего сезона, отменив паузу на Олимпиаду в случае недопуска на олимпийские соревнования сборной России.

«Преждевременно делать какие-то заявления до того, как будет завершена работа двух комиссий МОК, и до того, как будет обеспечена надлежащая правовая процедура, на которую имеют право любое лицо и любая организация», — говорится в сообщении МОК.

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