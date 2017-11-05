Фисенко — об обилии травм в «Авангарде»: ребята из МХЛ хорошо делают работу

Нападающий «Авангарда» Михаил Фисенко поделился эмоциями от разгрома «Слована» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хоккеист вернулся в строй после травмы.

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«Физически было тяжеловато — всё-таки месяц пропустил и до этого только один матч провёл. Что касается игры — мы знаем, что делать на льду. Партнёры помогали. Было непросто, потому что мы проиграли четыре матча. Сегодня были полные трибуны, отличная поддержка. Не имели права проигрывать перед нашими болельщиками. Был запредельный настрой, и мы понимали, что перед паузой нужна победа. Очень приятно, что болельщики в нас продолжают верить. Низкий поклон и благодарность, что сегодня собрался полный стадион.

Мы продолжали работать, делать то, что от нас требуют. Агрессивный и быстрый хоккей — соперник устал. Мы были быстрее, свежее, мобильнее соперника. Мой первый гол за команду? Очень всё затянулось. Хорошо, что завершилась неудачная серия.

Обилие травм? Надеемся, что кто-то из травмированных выйдет после перерыва. Молодые ребята из МХЛ хорошо делают свою работу. Им удалось заменить травмированных.

Также видео доступно на официальном канале «Авангарда» в YouTube.