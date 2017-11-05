Лучший бомбардир текущего сезона Вей: обычно завершает Доус, шайба находила меня

Форвард «Барыса» Линден Вей поделился эмоциями от матча с ЦСКА (5:3). Хоккеист стал автором хет-трика и вышел на первое место в гонке бомбардиров КХЛ текущего сезона. На втором месте — его одноклубник Найджел Доус.



«Так получилось, были отскоки, хорошие пасы. Это был большой матч против очень сильного соперника. Спасибо зрителям, они нам оказали огромную поддержку. Намного проще идёт игра, когда чувствуешь столько энергии от трибун. Получили преимущество в большинстве пару раз, команда пошла активнее вперед после первого гола. И просто затем забивали один за другим. Для нас это значимая победа, половина чемпионата пройдена. Доус обычно завершает атаки, но сегодня шайба постоянно находила меня. В последних матчах «химия» всё лучше, мы провели прекрасную домашнюю серию.



Когда в звене два центрфорварда, ведь и Марти, и я можем производить вбрасывание, можно немного жульничать. Что случалось со мной, судья замечал и отправлял меня. Но ничего, Марти всегда был готов подменить меня, и он проделал отличную работу. Очень жёсткий матч? Такое бывает, важный матч, две сильные команды, которые неплохо идут в сезоне. Много эмоций, особенно когда такая хорошая поддержка от трибун. Это всеёещё больше подбадривает ребят, силовая получилась игра. Важная победа.



Мы неплохо провели и выездную серию, в каждом матче цепляли очки. Хорошо играли, и наш вратарь Сергей, играл просто невероятно. Также как обычно нам помогает и Карлссон, вратари — ещё одна причина, по которой мы добиваемся побед. Мы хотели закончить на хорошей ноте домашнюю серию, что у нас получилось. Здорово уходить на отдых с хорошим настроением, перезарядить батарейки перед важной второй половиной регулярного чемпионата», — цитирует игрока sports.kz.