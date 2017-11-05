Нападающий ХК «Сочи» Алексей Цветков провёл свой 900-й матч в чемпионатах России. Юбилейным для хоккеиста стал матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар». Его команда упустила преимущество в три шайбы, но вырвала победу в основное время со счётом 4:3.

В этом матче нападающий очков не набрал. На уровне Континентальной хоккейной лиги Цветков помимо команды из Сочи выступал за ХК МВД, «Северсталь» и московское «Динамо». На его счету 578 матчей и 324 (94+230) очка. Цветков является обладателем кубка Гагарина в составе московской команды.

Также фото доступно в официальном «твиттере» ХК «Сочи»