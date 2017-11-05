Тренер U17 — о Кубке вызова: видел тренировки команд, ничего сверхъестественного

Главный тренер юниорской сборной России U17 Владимир Филатов поделился ожиданиями от Мирового Кубка вызова в канадском городе Форт-Сент-Джоне. Юниорская сборная России стартует на турнире 6 ноября в 05:00 мск. Соперником станет сборная Швеции.



«Разговариваем с ребятами, они хорошо спят, успевают восстанавливаться. Медицинский штаб контролирует ребят. У них молодые организмы, я не думаю, что акклиматизация является непреодолимой стеной. Мы не единственные, кто проходит акклиматизацию, уделять этому большое внимание не стоит.



Инициатива игроков в игре в нападении? Я это приветствую. У команды есть система. В сборную вызывают лучших игроков России, это креативные хоккеисты. Игроки должны развиваться, уметь не только действовать по указке тренера, но и мыслить.



Шведы уделяют огромное внимание технической подготовке, едва ли не больше всех в мировом хоккее. Хорошо катаются, хорошо работают с шайбой. В какой хоккей следует играть нам? В свой. Естественно, мы не будем подстраиваться под соперника, но обязаны знать его сильные и слабые стороны. И использовать это знание. Будем играть жёстко, не давать им работать с шайбой. Наши ребята знают, чего тренерский штаб ждет от них в игре против Швеции и будут выполнять установку. Я посмотрел тренировки других команд — ничего сверхъестественного там нет, наши ребята подготовлены не хуже. Здесь в принципе собраны лучшие юниорские команды мира, все мы развиваемся, стараемся соответствовать тенденциям мирового хоккея.



В Форт-Сент-Джоне нас хорошо приняли, у нас есть всё необходимое — комфортная гостиница, раздевалки, неплохое питание — все это соответствует высокому уровню турнира. Все парни очень мотивированны, никакой дополнительной мотивации, кроме как участие в таком турнире и возможность представлять Россию, им не нужно. Наша задача как тренеров заключается в том, чтобы наоборот — разрядить их, дать им возможность проявить свои лучшие качества в игре», — цитирует тренера пресс-служба ФХР.

Молодёжная сборная России приступила к тренировкам в Канаде