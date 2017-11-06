Бэрри — о переходе Каменева и ещё 3 игроков: «Колорадо» получил отличных ребят

Защитник «Колорадо Эвеланш» Тайсон Бэрри прокомментировал переход Мэтта Дюшейна в «Оттаву Сенаторз» в результате трёхстороннего обмена. «Эвеланш» получили защитника Самюэля Жирара и нападающего Владислава Каменева из «Нэшвилл Предаторз», голкипера Эндрю Хаммонда и нападающего Шейна Боуэрса из «Сенаторз», второй выбор на драфте 2018 года от «Нэшвилла», а также первый пик драфта-2018 и третий пик драфта-2019 от «Оттавы».



«То, что Дюшейн хочет сменить команду, не было секретом. Так что хорошо, что обмен состоялся, можно об этом забыть. Мы двигаемся дальше. Желаем ему только хорошего. Кажется, что мы получили взамен отличных игроков, так что с нетерпением ждём новичков», — цитирует Бэрри BSN Denver.