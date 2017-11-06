Джонсон: Дюшейн не хотел быть в «Эвеланш», после его обмена вся команда заодно

Защитник «Колорадо Эвеланш» Эрик Джонсон прокомментировал обмен нападающего Мэтта Дюшейна в «Оттаву Сенаторз». Форвард давно хотел сменить команду, перед стартом сезона даже было неясно, появится ли он в тренировочном лагере.

«Он больше не хотел быть в «Колорадо», играть за команду, поэтому ребята в раздевалке тоже ждали, когда его обменяют. Мы все хотим побеждать, играть за эту команду, выиграть в Денвере, а он хотел уйти куда-то ещё. Это его право, но теперь вся наша группа действует заодно, двигается в одном направлении.



Для парня, который не хотел быть здесь, он не отбывал номер, демонстрировал хорошее отношение к своей работе. Но в конечном итоге мы все здесь хотим играть за «Колорадо» и добиться успеха. А он не хотел», — цитирует Джонсона BSN Denver.