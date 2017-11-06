Экс-форвард «Спартака» Максим Потапов перешёл в румынскую «Чиксереду»

Бывший нападающий «Спартака» Максим Потапов стал игроком румынской «Чиксереды», сообщается на странице клуба в «Фейсбуке». В составе команды также находятся нападающий Андрей Таратухин и защитник Вячеслав Белов.

37-летний игрок выступал за московскую команду с сезона-2015/16. В текущем регулярном чемпионате КХЛ он принял участие в четырёх матчах, не отметившись набранными очками при показателе полезности "-2", после чего клуб расторг с ним контракт. Всего в Континентальной хоккейной лиге Потапов провёл 432 матча за «Торпедо», «Атлант» и «Спартак», забросил 61 шайбу и сделал 97 передач, заработав показатель полезности "-5".