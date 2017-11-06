Форвард «Торпедо» Столяров получил «5+20», хотя сначала судьи пропустили момент

В третьем периоде матча казанского «Ак Барса» и нижегородского «Торпедо» удаление до конца встречи получил нападающий гостей Геннадий Столяров. Форвард был наказан штрафом «5+20» после того, как атаковал казанского хоккеиста Никиту Язькова, получившего повреждение.



Стоит отметить, что судьи не сразу остановили игру, свисток раздался только после того, когда Язьков не смог подняться со льда. Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра высказал недовольство работой арбитров в этом эпизоде.

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