Воробей: не могу привыкнуть к китайской кухне, и интернет здесь не очень хороший

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Павел Воробей поделился впечатлениями от игры за китайский клуб.



«Как работается с иностранным тренером? Впечатления отличные, это тренер который выиграл все, он может много чему научить. Это очень большой опыт для меня. Что я приобрел, как игрок, за время прибывания в команду? Во первых, это, конечно, опыт. Это моя первая игра на таком высоком уровне. Здесь совсем другие тренировки и другая выносливость. По другому тренируют. Надеюсь дальше продолжать работать с действующим тренерским штабом.



Присутствуют ли проблемы в команде по языковому признаку? Нет, все всё понимают. И тренер по защитникам русский, если будет нужно — переведет. Нравится ли мне Шанхай? Да, большой город. Пока что не очень привык к местной кухне. Ну и интернет не очень хороший здесь», — сказал Воробей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Магжаном Тулюбаевым.

