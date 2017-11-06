«Витязь» обменял форварда Риссанена в «Куньлунь» на нападающего Мюттюнена

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» и подмосковный «Витязь» обменялись хоккеистами, информирует официальный сайт команды Валерия Белова.



27-летний нападающий Яакко Риссанен переходит в китайский клуб, а в обратном направлении отправляется 27-летний форвард Матиас Мюттюнен.



Риссанен в нынешнем сезоне выходил на лёд в 21 матче регулярного чемпионата и набрал 8 результативных баллов (2+6). В активе Мюттюнена 17 встреч и 3 набранных очка (2+1).



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