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175 лет назад 2016
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«Витязь» обменял форварда Риссанена в «Куньлунь» на нападающего Мюттюнена

Хоккей

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» и подмосковный «Витязь» обменялись хоккеистами, информирует официальный сайт команды Валерия Белова.

27-летний нападающий Яакко Риссанен переходит в китайский клуб, а в обратном направлении отправляется 27-летний форвард Матиас Мюттюнен.

Риссанен в нынешнем сезоне выходил на лёд в 21 матче регулярного чемпионата и набрал 8 результативных баллов (2+6). В активе Мюттюнена 17 встреч и 3 набранных очка (2+1).

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Источник: Официальный сайт ХК "Витязь" Сообщить об ошибке
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