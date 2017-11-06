Язьков: получил удар в пах со спины, но сейчас вроде бы всё нормально

Форвард казанского «Ак Барса» Никита Язьков поделился впечатлениями после поражения в матче с нижегородским «Торпедо» (1:2).
«Важно ли мне, чтобы каждый гол становился шедевром? Нет. Каждый гол для меня важен. У нас была большая пауза, было время подготовиться. Но сегодня не получилось реализовать моменты.
Травма в третьем периоде? Сейчас пойду к доктору. Вроде бы всё нормально.Получил удар в пах. Ударили со спины», — приводит слова Язькова официальный сайт «Ак Барса».
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