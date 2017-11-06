Береглазов: надеюсь попасть на ОИ-2018, «Рейнджерс» ждут меня в следующем сезоне

Защитник Алексей Береглазов прокомментировал свою аренду в «Металлург» из «Нью-Йорк Рейнджерс».



«Мне говорили, что нужно ждать, пока появиться шанс и место в первой команде. В моем контракте есть пункт, по которому я могу уехать в Россию. Чему научился? Другому стилю игры, я стал опытнее и понял, что переезжать в другую страну непросто — нужно доказывать своё место на льду. Тренеры говорили, что прибавляю с каждым днем. В „Рейнджерс“ сказали, что меня ждут в следующем сентябре. Ассистент главного тренера Крис Друри отметил, что уважает мое решение.



Всегда готов выступить за сборную и показывать свою лучшую игру. Конечно, надеюсь пробиться на Олимпиаду. Как решат тренеры сборной, так и будет», — цитирует Береглазова «Спорт-экспресс».

В Америке сообщили об аренде защитника «Рейнджерс» Береглазова в «Металлург»