«Слован» поместил нападающего Радека Смоленяка в список отказов

Как сообщается в официальном «твиттере» KHL Media Team, «Слован» повестил нападающего Радека Смоленяка в список отказов. Ранее «Чемпионат» сообщал, что хоккеист в ближайшее время покинет братиславскую команду.

В текущем сезоне на счету Смоленяка 19 (5+14) очков в 24 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги при показателе полезности "-6". Всего на уровне Континентальной хоккейной лиги хоккеист провёл 131 матч за «Торпедо», «Югру», «Медвешчак» и «Слован». На счету нападающего в этих матчах 32 заброшенные шайбы и 48 голевых передач.

