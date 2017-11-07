Е. Зайцев — о 0:7: надо забыть об этом, сплотиться и постараться исправиться

Защитник молодёжной сборной России Егор Зайцев прокомментировал поражение в первом матче суперсерии с командой WHL (0:7).



«В первом периоде соперник наказал нас за удаления, которых мы допустили слишком много. Сами имели несколько стопроцентных моментов, но не реализовали. Во втором и третьем периодах перестали выполнять тренерские установки, стали уступать в единоборствах, особенно на своём пятачке, вот и получили такой результат. Завтра постараемся исправиться. Надо забыть о сегодняшнем матче, сплотиться, сыграть друг за друга и по заданию. Будет новый день, новая игра, надо выходить и побеждать», — цитирует Зайцева пресс-служба ФХР.

0:7 – шок от канадцев. И с этой командой Брагин поедет в Баффало? «Молодёжка» провально начала суперсерию. Что это было?