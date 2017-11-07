Шалунов: не могу представить себе Олимпиаду без флага и гимна

Нападающий олимпийской сборной России Максим Шалунов поделился ожиданиями перед Кубком Германии.



«Чувствую себя хорошо, со здоровьем всё в порядке. У нас в клубе здоровая конкуренция, но она не только в ЦСКА. Просто на нас все акцентируют внимание. В любую сборную приятно приезжать, почувствовать атмосферу. Олимпийский год, все готовятся. На следующий турнир всё может поменяться. Как тренеры решат.



Не верю, что Россия не поедет на Олимпиаду. Это будет очень некрасиво со стороны тех людей. Без флага и гимна я себя не могу представить на Играх. Это уже не Олимпиада. Может, бегун бы выступал под своим именем, а у нас командный вид спорта. С США на Кубке Германии будет интересная встреча, но и немцы дома могут показать результат. Все привезут своих лучших хоккеистов», — передаёт слова Шалунова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.