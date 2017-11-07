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175 лет назад 2016
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Р. Ротенберг: уверен, что сборная России поедет на Олимпиаду под нашим флагом

Хоккей

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал возможный отказ сборной России от участия в Олимпийских играх—2018.

«Мы готовимся. У нас Кубок Карьяла, Кубок Первого канала. Изначально Олимпиада была создана для того, чтобы объединить спортсменов, народы и зрителей, мы из этого исходим. Я уверен, что мы поедем на Олимпиаду под нашим российским флагом. Мы готовимся к играм в штатном режиме, едем на Олимпиаду под нашим флагом», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Роман Ротенберг Евротур
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