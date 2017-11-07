Р. Ротенберг: уверен, что сборная России поедет на Олимпиаду под нашим флагом

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал возможный отказ сборной России от участия в Олимпийских играх—2018.



«Мы готовимся. У нас Кубок Карьяла, Кубок Первого канала. Изначально Олимпиада была создана для того, чтобы объединить спортсменов, народы и зрителей, мы из этого исходим. Я уверен, что мы поедем на Олимпиаду под нашим российским флагом. Мы готовимся к играм в штатном режиме, едем на Олимпиаду под нашим флагом», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Третьяк: с Фазелем не говорил, но мы семья, придерживаемся правил МОК и ИИХФ