Сборная России U17 выиграла свой третий матч на Мировом Кубке вызова

Юниорская сборная России одержала третью победу на Мировом Кубке вызова в Форт-Сент-Джоне (Канада). В своём третьем матче на турнире подопечные Владимира Филатова обыграли сверстников из Канады в красном — 5:3. В составе российской сборной отличились Матвей Гуськов (2-я минута), Илья Николаев (18), Илья Миронов (30) и Егор Спиридонов (31, 60).
Мировой Кубок вызова. Групповой этап
Россия U17 — Канада в красном U17 — 5:3 (2:3, 2:0, 1:0)
1:0 — Гуськов (Афанасьев, Буренов), 01.32
1:1 — Сузуки (Вонг, Пэрент), 02.14
1:2 — Симоно (Козенс, Байрем), 07.32
1:3 — Расселл, 08.19
2:3 — Николаев, 17.20
3:3 — Миронов (Подколзин, Тювилин), 29.14 (больш.)
4:3 — Спиридонов (Заруба), 30.21
5:3 — Спиридонов (59.32) (ПВ).
Сборная России U17 одержала вторую победу на Мировом Кубке вызова