ЛеБрюн: Сошников не уедет в КХЛ, но может быть обменян из «Торонто»

Хоккейный инсайдер Пьер ЛеБрюн прокомментировал ситуацию с нападающим «Торонто Мэйпл Лифс» Никитой Сошниковым и его возможным возвращением в КХЛ.

«В контракте Никиты Сошникова, который в этом сезоне ещё не играл в НХЛ и находится в «Марлис», есть пункт, по которому он имеет право вернуться в КХЛ, если его не вызовут в основную команду до 14 ноября. Можно быть уверенным, что «Лифс» вызовут его до дедлайна и этого не случится. Также надо отметить, что Сошникову осталось провести три матча в НХЛ до того, как его надо будет выставлять на драфт отказов при перемещении между НХЛ и АХЛ. Так что «Лифс» должны его вызывать.

У «Торонто» избыток форвардов, и многие клубы смотрят на эту ситуацию и думают, что она должна так или иначе разрешиться. У них большая глубина в линии нападения, им необходимо усиление в обороне. Приведёт ли это к обмену рано или поздно?» — сказал ЛеБрюн в эфире TSN.