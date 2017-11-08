Ночная лига Башкирии стартует матчем с ветеранами «СЮ» и хоккеистками «Агидели»

11 ноября в Уфе состоится матч открытия седьмого сезона Ночной хоккейной лиги в Республике Башкортостан — сборная команд, принимающих участие в Отборочном этапе, сыграет с ветеранами «Салавата Юлаева» и девушками из команды Женской хоккейной лиги «Агидель». В таком формате такая встреча проводится впервые.

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На лёд в этом матче обещает выйти главный тренер «Агидели» и региональный представитель Ночной лиги в Башкортостане, участник чемпионата мира 1997 года в составе сборной России Денис Афиногенов.

Хоккеисты-любители сыграют с ветеранами «Салавата» не в первый раз. Помимо Дениса Афиногенова на лёд в составе команды ветеранов «Салавата» выдут Руслан Нуртдинов, Андрей Сидякин, Андрей Кузнецов, Александр Семак, Андрей Яханов, Олег Брындин и другие известные хоккеисты. Встреча состоится во Дворце спорта на улице Зорге, 41.