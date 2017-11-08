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Шенн — об игре в тройке с Тарасенко и Шварцем: мы работаем как единое целое

Хоккей

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн оценил взаимопонимание с партнёрами по звену Владимиром Тарасенко и Джейденом Шварцем. В 16 матчах сезона на счету команды 12 побед. В последнем матче с «Нью-Джерси Дэвилз» Тарасенко поучаствовал во всех голах своей команды.

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«У Тарасенко и Шварца много разных навыков. Каждый чем-то дополняет других. Тарасенко здорово бросает из любой позиции, Шварц отлично прессингует и забирает шайбу. Мы все дополняем друг друга и работаем как единое целое», — передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Сент-Луис Блюз Андрей Тарасенко
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