Григорьев: меня выгнали из танцевальной школы, попробовал хоккей и заиграл

Защитник «Торпедо» Михаил Григорьев прокомментировал текущее положение дел в команде — семь поражений в последних девяти матчах. Также он рассказал, как пришёл в хоккей.

«Перед выездом всей командой посетили монастырь. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, удача к нам вернётся. Мы всегда разбираем игры, но что тут говорить, когда мы забрасываем по одной шайбе? Соперник отыгрывается легко – от конька зайдёт, рикошетом, как угодно, и всё! Тут не только форвардов проблема. Защитники ведь тоже не забивают. Где-то не хватает мастерства, где-то хладнокровия, а иногда просто не везёт! Так хотим забросить, что перегораем уже. Надо поработать над реализацией. Должны нащупать эту нить игры, и прорвёт. Тогда уже проигрывать не должны – пропускаем-то мы немного.

Сезон начали неплохо. Питеру, например, только по буллитам дважды проиграли. А так, мы хорошо со многими лидерами играли. Даже когда «Ак Барсу» проиграли 0:5, то мы им 38 раз по воротам бросили, а они нам всего около 15. Мы стараемся, но не забиваем. Изо всех сил работаем над исправлением ситуации. СКА — лидеры всего чемпионата. Там собраны хорошие игроки, которые тоже хотят выигрывать. Я считаю, что если обыгрываешь их и отбираешь очки, то это определённо положительный момент.

Какими качествами должен обладать идеальный защитник в современном хоккее? Во-первых, игровое мышление – ты должен понимать, когда стоит бежать, а когда нужно отработать в обороне. Во-вторых, это желание. В-третьих, взаимопонимание с партнёрами, их поддержка важна. Нужна взаимозаменяемость.

Мама меня отвела на бальные танцы. Но в семь лет я с этим завязал. Хотя, кстати, первые места занимал. Но что-то натворил, и меня выгнали из танцевальной школы. Потом я ещё и руку сломал. А один раз с мамой прогуливался и увидел, как ребята играют в хоккей. Решил тоже попробовать и заиграл. Я достаточно рано понял, что хоккей может дать мне в жизни. Поэтому стал относиться к нему серьёзно. Первую стипендию получил в 10 лет», — цитирует игрока «Советский спорт».