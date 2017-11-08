Фастовский: со стороны судей не должно быть зазнайства и «распальцовки»

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский поделился впечатлениями от встречи с представителями департамента судейства КХЛ.

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«Показалось, что департамент судейства понял наши чаяния, то, из-за чего мы переживаем больше всего. Конечно, мы должны обсуждать будущее, понимать, что будет с трактовкой некоторых моментов правил, перспективы развития, тенденции, особенно идущие со стороны ИИХФ. Но есть моменты, которые надо исправлять уже сейчас, перекосы, которые нервируют и игроков, и болельщиков. Исправлять, чтобы все знали: лига развивается, и развивается в правильном направлении.

Все сегодня сошлись во мнении, что главная проблема – разная трактовка правил разными арбитрами в разных матчах, а то и одним судьёй в одной игре. Обратили внимание на то, чтобы со стороны судей не было зазнайства или, как говорят, «распальцовки». Именно эти вопросы больше всего и обсуждали, можно сказать, где-то выпустили пар, говорили, насколько сложно это исправлять. Да, судьи – разные люди, каждый может по-разному видеть некоторые моменты, добиться полной идентичности не получится. Но мы должны видеть тенденцию к изменению ситуации к лучшему. Видеть, как судейский департамент реагирует на ошибки арбитров, как он с ними борется. Мы все готовы помочь в решении проблем. В связи с этим очень полезным представляется создание рабочей группы из генеральных менеджеров, которая будет обсуждать наиболее актуальные вопросы и совместно с департаментом судейства выносить их на совет директоров КХЛ», — цитирует Фастовского официальный сайт КХЛ

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