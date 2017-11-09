Игроки «Тампы» — лидеры по очкам и голам, команда возглавила турнирную таблицу

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде одержал разгромную победу над «Сан-Хосе» со счётом 5:1. Тройка Кучеров — Стэмкос — Наместников набрала 9 очков. На счету каждого игрока в этом матче по три очка. В том числе Кучеров забил победный гол, а Наместников оформил дубль.

События дня НХЛ. Кучеров и Наместников поиздевались над «Сан-Хосе» А Павел Бучневич отметился голом-красавцем в ворота «Бостона».

«Тампа» с 26 очками возглавила турнирную таблицу НХЛ текущего сезона. Первое и второе места в гонке бомбардиров занимают игроки «Лайтнинг» Стивен Стэмкос (28) и Никита Кучеров (26). Кроме того, Кучеров возглавляет гонку снайперов с 15 голами, опережая капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на два гола. Стэмкос — лучший ассистент текущего сезона с 21 голевым пасом.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский по-прежнему лидирует в НХЛ по победам — в его активе 12 выигранных матчей. У ближайших преследователей по 9 побед.

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