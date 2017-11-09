Купер — о разгроме «Сан-Хосе»: «Тампа» не дала сопернику свободного пространства

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился впечатлениями от разгрома «Сан-Хосе Шаркс» (5:1) на выезде. Тройка Кучеров — Стэмкос — Наместников набрала в этом матче 9 очков.

События дня НХЛ. Кучеров и Наместников поиздевались над «Сан-Хосе» А Павел Бучневич отметился голом-красавцем в ворота «Бостона».

«Сейчас известен счёт, но я не знаю, предполагали ли мы разгром после первой смены. То, как мы отреагировали на начало матча, многое говорит о нашей команде. Соперник навалился в стартовые пять минут, мы выдержали и ответили. Мы великолепно провели второй период — превосходили соперника в движении, не дали свободного пространства.

Это тяжёлый выезд для нашей команды. Мы рады, что удалось заработать два очка, но дальше нам предстоит играть с сильными командами. И мы хотим победить», — передаёт слова Купера Tampa-Bay Times.