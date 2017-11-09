Стэмкос — об игре с Кучеровым и Наместниковым: повеселились, но усердно работали

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился впечатлениями от игры с россиянами Никитой Кучеровым и Владиславом Наместниковым. В матче с «Сан-Хосе» Кучеров, Наместников и Стэмкос набрали на троих 9 очков. На данный момент Стэмкос — лучший бомбардир текущего сезона, Кучеров — лучший снайпер.



«Играть вместе с Кучеровым одно удовольствие. Так же, как и с Наместниковым. Разгром «Сан-Хосе»? Мы повеселились, но в то же время мы усердно работали. Мы всегда стараемся прогрессировать. Возможно, сегодня у нас всё начало клеиться не с самого начала, но наше звено выглядело здорово и постепенно осваивалось на льду», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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