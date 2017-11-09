Капитан «Сан-Хосе»: мы дарили «Тампе» шайбу

Капитан «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски подвёл итоги разгромного поражения от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:5) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Тройка кучеров-Стэмкос-Наместников набрала 9 очков.

«Мы не смогли перестроиться по ходу игры. Мы продолжали ошибаться в передачах, дарили сопернику шайбу, а там очень хорошие игроки. «Тампа» очень много владела шайбой. Каждый раз, завладев шайбой, мы тотчас отдавали её сопернику», — цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.