Ревай — о критических высказываниях про «Слован»: моё мнение изменили деньги

Нападающий Мартин Ревай, недавно подписавший контракт с братиславским «Слованом», прокомментировал свои критические высказывания в адрес клуба. Напомним, Ревай весной 2017 года назвал финансовое положение «Слована» позором и заявил, что никогда бы не стал защищать его цвета.



«Что изменило моё мнение? Деньги. Знаю, что финансовая ситуация в клубе стабилизировалась.



Пока я не готов играть на сто процентов, но это не связано с проблемами со здоровьем. Последнее время у меня было мало игровой практики, поэтому мне нужно вернуть старые навыки», — приводит слова Ревая Hokej.sk.



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Ревай, заявлявший, что не будет играть за «Слован», подписал с ним контракт