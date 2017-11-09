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Ревай — о критических высказываниях про «Слован»: моё мнение изменили деньги

Хоккей

Нападающий Мартин Ревай, недавно подписавший контракт с братиславским «Слованом», прокомментировал свои критические высказывания в адрес клуба. Напомним, Ревай весной 2017 года назвал финансовое положение «Слована» позором и заявил, что никогда бы не стал защищать его цвета.

«Что изменило моё мнение? Деньги. Знаю, что финансовая ситуация в клубе стабилизировалась.

Пока я не готов играть на сто процентов, но это не связано с проблемами со здоровьем. Последнее время у меня было мало игровой практики, поэтому мне нужно вернуть старые навыки», — приводит слова Ревая Hokej.sk.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Ревай, заявлявший, что не будет играть за «Слован», подписал с ним контракт
Источник: Hokej.sk Сообщить об ошибке
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