Накладал: забавно, что в сборной России большинство игроков из СКА и ЦСКА

Защитник сборной Чехии и «Локомотива» Якуб Накладал рассказал о выступлении на Кубке Карьяла, а также результатах ярославской команды.



«Кубок Карьяла — важный турнир для всех, кто в нём участвует, потому все хотят поехать на Олимпиаду. Вчера мы провели хороший матч со шведами, но проиграли. Немного разочарованы результатом. Сборная Швеции — одна из сильнейших на Кубке Карьяла. Конечно, я слышал, что КХЛ может не отпустить игроков на Олимпиаду. Думаю, мы, игроки, ничего не можем поделать в этой ситуации, нам нужно только ждать результата. Надеюсь, все смогут поехать в Корею, в том числе и вся сборная России.



Думаю, для меня это последний шанс попасть на Олимпийские игры, на следующие игры, возможно, и игроки НХЛ поедут. Так что сейчас все игроки из КХЛ понимают, как велик шанс выступить на этом турнире. Неважно, что энхаэловцы не едут на Олимпиаду, это всё равно олимпийский турнир, очень престижный.



У России очень сильная команда. Забавно, что большинство игроков только из СКА и ЦСКА. В воскресенье нас ждёт тяжёлый матч со сборной Россией. Но у нас тоже хорошая команда, и мы сыграем лучше, чем вчера, и победим россиян. Разговаривал с Гавриковым, мы играли в прошлом году вместе в «Локомотиве». С Красковским не успели пообщаться.



«Локомотив» — молодая команда, а у любой молодой команды случаются поражения. Мы показываем неплохой результат, мы обыграли ЦСКА. Верю, что всё будет лучше и лучше. Мы были очень разочарованы поражением от рижского «Динамо». Знали, что «Динамо» занимает последнее место, «Локомотив» должен был выигрывать этот матч», — передаёт слова Накладала корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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