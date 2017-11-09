Миронов: в АХЛ начал варить куриные супы, главное — себя не отравить

Защитник системы «Колорадо Эвеланш» Андрей Миронов рассказал об опыте игры в АХЛ.



«В АХЛ меня отправили исключительно за игровой практикой. Тренировки тренировками, но игровую практику заменить ничто не может. Чем её больше, тем лучше и тем легче играть. Практики нужно много. Можно бегать два месяца на земле, быть там лучше всех, а потом выйти на лёд и оказаться совершенно неготовым. Здесь примерно то же самое.



Я в АХЛ куриные супы начал варить. В Денвере по ним очень соскучился. До борща ещё не дошёл, но, может быть, как-нибудь получится. Тут главное — себя не отравить», — цитирует Миронова официальный сайт НХЛ.

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