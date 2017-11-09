Нападающий сборной Финляндии Теэму Хартикайнен прокомментировал победу над командой России (3:2) на Кубке Карьяла.
«Не думаю, что то, что мы обыграли Россию, — сюрприз. Матч был очень тяжёлый. Я не думаю, что КХЛ может не отпустить игроков на Олимпиаду. Надеюсь, этого никогда не случится. Конечно, никогда не знаешь, что может произойти. Эта сборная России очень хороша, она быстра и прекрасно обучена. Против такого соперника нужно играть очень умно. Все четыре звена у русских сильны.
Сборная Финляндии — более мобильная команда? Эта всего одна игра. Ещё долгий сезон до Олимпиады. У молодых Миро Хейсканена и Ээли Толванена большие шансы поехать на Олимпийские игры. Хейсканена я впервые увидел здесь, и он здорово играет. Конечно, здорово, что в сборной сохранились клубные тройки, намного легче играть. Ты всегда знаешь, что будет делать твой партнёр», — передаёт слова Хартикайнена корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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Хартикайнен: победа над сборной России — не сюрприз, ещё долгий сезон до ОИ
Нападающий сборной Финляндии Теэму Хартикайнен прокомментировал победу над командой России (3:2) на Кубке Карьяла.