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Три очка Жиру помогли «Филадельфии» победить во встрече с «Чикаго»

Хоккей

Хоккеисты «Филадельфии Флайзерз» отпраздновали успех в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 3:1.

Клод Жиру вывел хозяев вперёд на пятой минуте, а спустя семь минут выступил ассистентом для Якуба Ворачека. На старте второго периода Жиру и Ворачек ассистировали Шону Кутюрье, забившему свой 10-й гол в сезоне. Коннор Мёрфи стал автором единственного гола гостей.

«Чикаго» потерпел второе поражение кряду, «лётчики» одержали восьмую победу в сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2017, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3 : 1 2:0, 1:1, 0:0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Жиру (Ворачек) – 04:58 (5x5), 2:0 – Ворачек (Гостисбер, Жиру) – 12:08 (5x5), 3:0 – Кутюрье (Жиру, Ворачек) – 23:51 (5x5), 3:1 – Мёрфи (Боума, Рутта) – 36:13 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Филадельфия Флайерз Чикаго Блэкхоукс Клод Жиру Шон Кутюрье Якуб Ворачек
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