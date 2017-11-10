Три очка Жиру помогли «Филадельфии» победить во встрече с «Чикаго»

Хоккеисты «Филадельфии Флайзерз» отпраздновали успех в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 3:1.



Клод Жиру вывел хозяев вперёд на пятой минуте, а спустя семь минут выступил ассистентом для Якуба Ворачека. На старте второго периода Жиру и Ворачек ассистировали Шону Кутюрье, забившему свой 10-й гол в сезоне. Коннор Мёрфи стал автором единственного гола гостей.



«Чикаго» потерпел второе поражение кряду, «лётчики» одержали восьмую победу в сезоне.