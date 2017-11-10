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«Калгари» одолел «Детройт», Ягр забил свой первый гол за канадскую команду

Хоккей

«Калгари Флэймз» на своём льду праздновал победу над «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 6:3. В составе победителей отличились Марк Янковски, Джонни Годро (дубль), Майкл Ферланд, Мэттью Ткачук и Яромир Ягр. За проигравших забили Мартин Фрк, Франс Нильсен и Энтони Манта.

45-летний нападающий Яромир Ягр забил свой первый гол за канадскую команду. Также в этом матче он отметился голевой передачей на Марка Янковски. Всего на счету Ягра 4 (1+3) очка в 7 матчах текущего сезона. Всего за карьеру в НХЛ Ягр набрал 1918 (766+1152) очков в 1718 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2017, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
6 : 3 2:0, 3:3, 1:0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Янковски (Ягр, Беннетт) – 09:15 (5x5), 2:0 – Годро (Монахан) – 13:56 (5x5), 3:0 – Ферланд (Баклунд) – 26:02 (5x5), 3:1 – Фрк (Манта, Ларкин) – 28:43 (5x4), 4:1 – Ткачук (Кулак, Баклунд) – 32:23 (5x5), 4:2 – Нильсен (Манта, Грин) – 35:49 (5x5), 5:2 – Ягр (Годро, Кулак) – 37:01 (5x5), 5:3 – Манта (Эрикссон, Нильсен) – 39:56 (5x5), 6:3 – Годро (Монахан) – 57:37 (en)

Также видео гола Ягра доступно в официальном «твиттере» НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Ред Уингз Калгари Флэймз Яромир Ягр
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