«Калгари» одолел «Детройт», Ягр забил свой первый гол за канадскую команду

«Калгари Флэймз» на своём льду праздновал победу над «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 6:3. В составе победителей отличились Марк Янковски, Джонни Годро (дубль), Майкл Ферланд, Мэттью Ткачук и Яромир Ягр. За проигравших забили Мартин Фрк, Франс Нильсен и Энтони Манта.

45-летний нападающий Яромир Ягр забил свой первый гол за канадскую команду. Также в этом матче он отметился голевой передачей на Марка Янковски. Всего на счету Ягра 4 (1+3) очка в 7 матчах текущего сезона. Всего за карьеру в НХЛ Ягр набрал 1918 (766+1152) очков в 1718 матчах.

Также видео гола Ягра доступно в официальном «твиттере» НХЛ.

