«Тампа» забросила четыре шайбы за две минуты игры в Лос-Анджелесе

Хоккеисты «Тамба-Бэй Лайтнинг» добились существенного перевеса в первом периоде встречи с «Лос-Анджелес Кингз» в Калифорнии, забив четыре гола за две минуты на экваторе первого периода.



Никита Кучеров открыл счёт, забросив свою 16-ю шайбу в сезоне, следом отметились Алекс Киллорн, Виктор Хедман и Стивен Стэмкос. В эпизоде с шайбой капитана ассистентами выступили Кучеров и Киллорн.



Таким образом, команда из Флориды выиграла первый период со счётом 4:0.